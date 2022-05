Accord en vue sur l’extension du tax shelter au jeu vidéo

Territorialité

"La Commission n’acceptait pas une des conditions de territorialité des dépenses comme c’est le cas en matière audiovisuelle et d’œuvres scéniques étant donné le caractère moins culturel et plus industriel du jeu vidéo, commente Pierre-Philippe Hendrickx, avocat spécialisé en droit fiscal; mais il y a un risque de glissement de la manne du tax shelter vers le gaming au détriment de l’audiovisuel et des arts de la scène."