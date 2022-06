Baisse de la TVA sur l'énergie: faut-il continuer?

La TVA sur le gaz et l'électricité restera à 6% jusqu'à la fin septembre. Il n'est pas du tout certain que la mesure sera ensuite pérennisée, au vu de ses faiblesses.

Ce taux réduit deviendra-t-il structurel? Il n'y a pas d'harmonie sur la question au sein de la Vivaldi. À gauche, on y est favorable. À droite, c'est moins clair. Egbert Lachaert, président de l'Open Vld (le parti du Premier ministre), parlait d'une prolongation après l'été... Mais ce week-end, Alexander De Croo ne s'est pas montré aussi affirmatif. "Si les prix sont toujours aussi élevés en août et septembre, nous n’augmenterons bien sûr pas la TVA à 21%." Mais quant à garantir une prolongation définitive, "cela fera partie d’une discussion plus large", a-t-il assuré.

Les critiques

Alternatives

Mais quelles sont les autres solutions pour faire face à la diminution du pouvoir d'achat? "Les outils d'intervention publics doivent agir plus finement en faveur de ceux qui en ont réellement besoin, en visant le revenu. Le signal de l'énergie cher doit rester, pour inciter tout le monde à porter un pull en plus. Mais on doit réfléchir à une revalorisation des allocations sociales et des bas salaires", estime Étienne de Callataÿ.