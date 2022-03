Certains secteurs ont cruellement besoin du chômage corona

Compte tenu des nouveaux risques liés, non plus à la pandémie, mais à la guerre en Ukraine et la dégradation de la situation économique qu'elle entraine, ainsi que la hausse des coûts liés à la crise énergétique, patrons et syndicats sont aujourd'hui demandeurs d'une prolongation du chômage économique corona. Un système plus rapide et nettement simplifié sur le plan administratif, comparé au chômage économique classique.