Déficit élevé en Belgique: la Commission pointe l'indexation

Comme tous les pays d'Europe à des degrés divers, l’économie belge souffre de la guerre en Ukraine et des confinements décrétés dans des hubs industriels chinois. Dans ses dernières prévisions économiques, publiées lundi 16 mai, la Commission européenne s'attend à un ralentissement de la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Belgique à 2% cette année. Le coup de frein s’accentuerait encore en 2023 (1,8%).

La Belgique avait connu l'an dernier une reprise plus vigoureuse que la moyenne de la zone euro, les prévisions sont cette fois inférieures à la moyenne. Le pays est d'ailleurs au premier rang des économies ankylosées par la hausse des prix, avec 7,8% d'inflation attendue cette année (dans la zone euro, seuls les pays baltes et la Slovaquie devraient connaître une hausse des prix plus importante). Une situation exceptionnelle qui est bien partie pour maintenir le déficit public national à un niveau élevé.