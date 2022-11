Degroof Petercam mise sur le come-back de la tech

Une année de récession

Car en 2023, Hans Bevers prédit une année de récession. "Tous les trimestres n'afficheront pas une croissance négative, mais étant donné les indicateurs avancés en Europe, aux États-Unis et en Chine, les prix de l'énergie toujours élevés, le resserrement monétaire américain, la politique zéro-Covid et les problèmes immobiliers en Chine, on devrait assister à un ralentissement." "Aucune région ne va pouvoir tirer la croissance. On devrait connaître un environnement général d'affaiblissement économique", ajoute-t-il.

Aux États-Unis, il prévoit une croissance de 0,3% en 2023, après 1,9% cette année. Le ralentissement sera plus marqué en zone euro, avec une croissance négative de 0,6% en 2023, après 3,2%. L'inflation sera aussi, selon ses projections, plus élevée en Europe qu'outre-Atlantique, avec 3,5% pour les chiffres américains l'année prochaine et 6,6% pour les chiffres européens. "L’inflation va baisser en Europe, mais l'interaction entre les prix de l'alimentation et de l'énergie, et la croissance des salaires va toutefois maintenir celle-ci à un niveau élevé. Ce ne sera pas le cas aux États-Unis", indique Hans Bevers. "Là-bas, l'inflation est alimentée en grande partie par les prix de l'immobilier, qui ont grimpé avec les familles voulant s'installer en dehors des villes. Mais le marché immobilier est en train de ralentir."