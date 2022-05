"Difficile de trouver des secteurs qui ne seront pas touchés par le ralentissement chinois"

La stratégie "zéro-covid" est-elle la seule explication aux mauvais chiffres de l'économie chinoise?

C'est la raison principale. Parmi les plus grands ports du monde, sept sont chinois. Le n°1 est Shanghai, qui tourne actuellement à 60% de ses capacités. L'objectif chinois de 5,5% de croissance cette année va être impossible à atteindre. Et je ne vois pas les autorités ouvrir l'économie de sitôt: un important congrès du parti communiste est prévu en octobre. Or, une étude de la Shanghai’s Fudan University estime qu'abandonner la stratégie du "zéro covid" provoquerait 1,6 million de décès et une implosion du système de santé. Le PC ne prendra pas ce risque.