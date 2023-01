Droits d’auteur, multipropriétaires et frais professionnels cernés par le fisc

L’administration fiscale intensifie ses contrôles fiscaux et vise toujours les mêmes contribuables.

Publicité

Le fisc mène chaque année des contrôles fiscaux auprès de certains contribuables. Mais alors qu’il en annonçait les grands axes avant la crise sanitaire de 2020, ce n’est désormais plus le cas. La récurrence des cibles depuis plusieurs exercices peut toutefois permettre de s’y préparer - tout au plus. Car, les contrôles fiscaux portant "sur des revenus et opérations de deux voire trois exercices précédents, il est impossible de revenir en arrière et de modifier ces déclarations fiscales", explique l’avocat fiscaliste Thierry Litannie.

Voici les principales cibles du fisc constatées sur le terrain par les experts-comptables, avocats fiscalistes et conseillers fiscaux.

Publicité

1. Droits d’auteur

Le régime fiscal des droits d’auteur vient de faire l’objet d’une réforme qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2023, mais pour les années antérieures, "la traque se poursuit", pointe Me Litannie. "Ce sont les revenus les plus contrôlés actuellement par l’administration fiscale", ajoute-t-il.

Pierre-François Coppens, conseil fiscal de l’ITAA (Institute of Tax Advisers and Accoutants) et auteur d'un ouvrage récent sur la réforme des droits d'auteur observe la même tendance: "Le fisc procède à une véritable industrialisation de la requalification des revenus perçus de la cession des droits d’auteur en revenus professionnels. Il contrôle actuellement les années 2020 et 2021 et prolongera ce travail pour les revenus de 2022 (exercice d’imposition 2023, NDLR)."

Depuis 2015, le nombre de requalifications a en effet explosé, selon les chiffres du SPF Finances. Le montant total des droits d'auteur requalifiés est ainsi passé de 1,35 millions en 2015 à 14,9 millions en 2020 (voir infographie), soit une hausse de près de 1.000% en cinq ans (+996%).

Vue en plein écran

En outre, la requalification des revenus porte souvent sur leur totalité, pointe le conseiller fiscal. "Le fisc ne rejette pas une quote-part en droits d’auteur, mais bien l’ensemble. Ils les requalifient alors en revenus professionnels, en informent l’ONSS qui applique des cotisations sociales. C’est d’autant plus douloureux financièrement", indique Pierre-François Coppens, qui parle de "croisade contre les droits d’auteurs. Nous nous retrouvons parfois avec quatre contrôleurs pour un seul dossier de requalification".

L’administration remet le plus souvent en cause le côté original de l’œuvre, estimant que certaines sont plus fonctionnelles, utilitaires, mais pas assez empreintes de l’originalité de l’auteur. "Le fisc applique aussi les nouvelles conditions de loi-programme de décembre 2022 qui réforme les droits d'auteur à des dossiers pourtant soumis à la loi ancienne, ce qui est inacceptable juridiquement", déplore le spécialiste.

Lire aussi Combien vous coûtera la réforme des droits d’auteur?

2. Immobilier

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem étudie, parmi les différentes pistes de sa réforme fiscale, la possibilité de taxer les loyers réellement perçus et non plus sur base du revenu cadastral, comme c’est le cas actuellement. "La réforme fiscale n’aboutit pas, mais l’administration fiscale s’en occupe en requalifiant les revenus immobiliers en revenus professionnels dès que le volume est important, et ce même s’il ne s’agit pas de l’activité professionnelle du contribuable", indique l’avocate fiscaliste Sabrina Scarnà.

"L’administration fiscale requalifiait les revenus immobiliers sur base de trois critères qui étaient la répétition des opérations d’achat sur une courte durée de temps, le recours au financement et la disponibilité du contribuable pour la mise en location (s’il avait une activité professionnelle ou non)", détaille son confrère spécialisé en droit immobilier, Aurélien Bortolotti. "Mais au vu des derniers avis de rectification envoyés à certains contribuables, les critères traditionnels ne sont plus respectés. Un contribuable qui travaille dans un tout autre secteur et se constitue un patrimoine immobilier sur 20 ans, par héritage et par financement, reçoit aujourd’hui un avis de rectification", s’étonne le spécialiste, qui déplore le manque de transparence et de clarté de la part du fisc.

Lire aussi Comment sont taxés vos revenus locatifs?

3. Avoirs à l’étranger

Grâce à l’échange de données entre les États (CRS), le fisc a un inventaire précis des avoirs des contribuables belges à l’étranger. Revenus, immeubles, assurances et comptes sont scrutés de près. "On observe une multiplicité de contrôles des comptes à l’étranger. Le fisc remonte parfois jusqu’à 5 ou 7 ans en arrière et envoie un avis de rectification pour demander une régularisation des avoirs à l’étranger. Ces avoirs sont taxés à 30% à la déclaration et à 50% à l’accroissement", explique Pierre-François Coppens.

4. Frais professionnels

La déduction de frais réels professionnels est souvent contrôlée par le fisc: voiture de société, cadeaux d’affaires, voyages professionnels, frais de restaurants, mais aussi et très souvent, la déduction des frais d’un immeuble détenu par une société. C’est le cas, par exemple, d’un médecin ou d’un ostéopathe qui dédie une partie de son habitation à l’exercice de sa profession et acquiert une partie du bien en usufruit. "Le fisc va alors vérifier si l’usufruit n’a pas été surévalué et s'il estime que tel est le cas, il requalifie le surplus en revenus de dirigeant d’entreprise avec un avantage de toute nature", illustre Pierre-François Coppens.

La déduction des frais d’aménagement de la partie d’une habitation dédiée à l’exercice de la profession de l’un des propriétaires est également passée à la loupe: "Le fisc vérifie alors si le sous-sol aménagé n’est effectivement pas un espace de l’habitation privée. Dès que le contribuable lie sa profession à sa maison d’habitation, le fisc se dresse et cherche à savoir si vous n’améliorez pas votre habitation privée à l’aide de vos revenus professionnels", détaille Me Scarnà. Les indépendants doivent veiller à répartir les frais privés et les frais professionnels au prorata de la partie en rapport avec l’activité professionnelle.

5. EIP

Les dirigeants d’entreprises qui cotisent dans une assurance-groupe pour leur pension via leur société doivent respecter la règle des 80%. Celle-ci impose que la somme de toutes les pensions (pension légale, PLCI, CPTI, cotisation Inami...) convertie en rente ne peut dépasser 80% de la rémunération régulière annuelle brute. Le fisc s’attèle à vérifier cette règle et si un dirigeant d’entreprise n’est pas payé tous les mois, ou s’il est plus âgé et que les montants versés sont élevés, il peut rejeter les primes d’assurance-groupe.

Le résumé Les contrôles fiscaux menés par l'administration sont souvent concentrés sur les mêmes cibles, selon experts-comptables, conseillers fiscaux et avocats.

Les droits d'auteur, les multipropriétaires, les comptes à l'étranger ou encore les frais professionnels font l'objet de contrôles accrus.