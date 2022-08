En un an, les flexi-jobs ont crû d’environ 30%

Les flexi-jobs sont de plus en plus populaires auprès de celles et ceux qui cherchent à arrondir leurs fins de mois. En un peu moins d’un an, le nombre de personnes travaillant sous ce statut fiscalement intéressant a augmenté de près d’un tiers.

Selon les statistiques de la Sécurité sociale (ONSS), entre 2017 et 2021, le nombre de personnes travaillant dans l’horeca ou le commerce de détail (depuis 2018) sous le statut de flexi-job est passé de 26.312 à 83.707. Depuis 2018, les pensionnés peuvent également travailler sous ce statut et le système est devenu rapidement très populaire auprès de cette catégorie de citoyens. Le nombre de pensionnés travaillant sous le statut de flexi-job est passé de 3.453 en 2018 à 11.819 en 2021.

Les chiffres de l’année 2022 sont provisoires et peuvent encore légèrement évoluer étant donné qu’une candidature ne signifie pas que le demandeur travaillera effectivement. Quoi qu’il en soit, ces chiffres révèlent que le système de flexi-job attire de plus en plus de personnes.

Au cours du deuxième trimestre de cette année, 103.946 personnes ont introduit une demande, dont plus de 60.000 dans le secteur horeca, ce qui représente une hausse de 24% par rapport à la fin de l’année dernière. Si nous comparons ces chiffres avec le troisième trimestre de 2021, nous constatons même une hausse de 28% en un peu moins d’un an.

Depuis le lancement du système en 2015, le nombre de travailleurs recourant aux flexi-jobs augmente régulièrement. La hausse prononcée observée l’année dernière fait suite à la fermeture pendant la pandémie de coronavirus de nombreux secteurs recourant aux flexi-jobs. Cette hausse semble également coïncider avec la forte augmentation de la facture énergétique et des prix à la consommation.

Force d’attraction

Aujourd’hui, ceux qui souhaitent arrondir leurs fins de mois optent plus facilement pour un flexi-job que pour le statut d’indépendant complémentaire. Selon les statistiques d’Acerta, le nombre d’indépendants complémentaires n’a pas augmenté durant l’année écoulée.

Le principal attrait du système des flexi-jobs réside dans sa facilité, à la fois pour l’employeur et l’employé. Pour se lancer dans un flexi-job, aucune démarche administrative n’est nécessaire, pas plus qu’un contrat d’emploi écrit. L’employeur doit uniquement déclarer à la Sécurité sociale les jours où l’employé travaille. La restriction la plus importante est que le travailleur doit être employé ailleurs à hauteur de minimum 80% depuis au moins trois trimestres.

"Il est en effet très facile de se lancer dans un flexi-job", explique Nele Mertens, conseillère juridique chez Acerta. "C’est un moyen très intéressant pour gagner un peu d’argent pendant un certain temps puis d’arrêter, par exemple lorsque vous en avez gagné suffisamment pour partir en voyage ou régler certaines factures."

Mais le statut fiscal des flexi-jobs est un autre de leurs atouts. L’employé peut travailler sans limites et ne doit payer ni cotisation sociale (13,07%) ni impôt sur sa rémunération. Le salaire convenu est donc net. Les revenus ne doivent même pas être mentionnés sur la déclaration fiscale, ce qui signifie que les travailleurs ne se retrouveront jamais dans une tranche d’imposition plus élevée parce qu’ils auront gagné plus.

L'employeur paie une cotisation de sécurité sociale de 25% en plus du salaire. En raison de ce statut fiscal favorable, les syndicats s'en prennent aux flexi-jobs. Ils y voient une forme de concurrence déloyale et un moyen d’éviter de payer des impôts.