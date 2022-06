Group S accélère son virage numérique avec l’acquisition de Pootsy

Group S vient de conclure deux rachats et un partenariat pour renforcer son offre de services numériques. Dernier rachat en date: celui de la start-up belge Pootsy.

La numérisation touche tous les secteurs et est un défi permanent pour les acteurs historiques. Le secteur des ressources humaines a mis un peu plus de temps à s’y mettre, mais accélère le pas à l’image de Group S qui vient de réaliser sa troisième opération en ce sens cette année avec le rachat de la start-up belge Pootsy.

"On voulait s’adosser à un acteur industriel pour pouvoir continuer notre croissance", explique Julien Renglet, qui a cofondé Pootsy il y a six ans. C’est assez naturellement que ce partenaire est devenu Group S, car les deux entreprises travaillaient déjà ensemble. "On a intégré beaucoup de secrétariats sociaux au fil du temps et Group S est l’un de nos partenaires historiques", détaille Paul Renson, l'autre tête pensante de Pootsy.

Coller à la réalité

Pootsy permet à ses clients, des entreprises de titres-services, d’avoir des fiches de leurs travailleurs avec leurs contrats et de générer des relevés de prestations à la fin de chaque mois qui reflètent la réalité de ce qui se passe sur le terrain. "Ces informations sont envoyées, par exemple, à Group S, ce qui permet de générer des fiches de paies.

Au départ pourtant, la solution était orientée vers le client final et permettait à tout un chacun de trouver une femme de ménage et d’encoder des prestations. C’est toujours le cas, mais la start-up s’est rapidement orientée vers les sociétés de titres- services en proposant sa plateforme pour améliorer la gestion des équipes.

Plusieurs milliers de travailleurs et travailleuses employés par des sociétés de titres-services sont ainsi gérés aujourd’hui via la plateforme de Pootsy. Ils le seront toujours à l’avenir, car Pootsy conserve son nom et une certaine forme d'indépendance, même si Group S représentait déjà plus de 70% de ses clients.

"L’objectif est de devenir leader sur notre segment et d’étendre nos activités à d’autres secteurs", poursuit Julien Renglet. Une perspective qui intéresse grandement Group S qui reprend 100% des actions de la jeune société pour un montant et une valorisation qui restent secrets.

Un secteur en pleine révolution

Le métier a évolué et les entreprises du secteur des ressources humaines se transforment petit à petit. Ne dites d’ailleurs plus secrétariat social, mais groupe social ou groupe RH, nous explique le patron de Group S, Marc Peeters.

"L’offre que nous voulons mettre sur le marché est beaucoup plus large que la paie, entre autres avec des outils comme Pootsy." Pour Group S et son patron, c’est une évolution logique. "Notre métier ne va pas disparaître, mais il va être totalement revu par les initiatives de l’ONSS, par la technologie et les attentes des clients. Nous devons, en tant que secteur, nous réinventer."

Pour cela, l’entreprise mise sur une stratégie d’acquisition et de partenariats. "Nous développons une nouvelle stratégie pour offrir plus de service à nos clients, des services supportés par la technologie." Pour certains services, l’objectif est de rentrer directement dans l’opérationnel des clients et Pootsy en est un bon exemple. Ce n’est pas la première acquisition du style pour Group S qui s’est récemment emparé d’une société active dans la gestion du personnel horeca: AAPI.

Partenariat avec Beeple

Jamais deux sans trois, Group S annonce aussi, non pas une acquisition, mais un partenariat avec Beeple, un outil de planification de la main-d'œuvre, qui se concentre spécifiquement sur les travailleurs temporaires et flexibles.

Tout le défi est de faire en sorte que ces start-ups restent agiles. "Dans nos nouveaux bureaux, il y aura deux étages réservés aux start-ups et à l’innovation", explique Marc Peeters. Son entreprise devrait réaliser plusieurs opérations du même type dans les prochains mois.

