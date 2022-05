L'extension du tax shelter au jeu vidéo entrera en vigueur le 1er janvier 2023

Dans un communiqué, Belgian Games, l'organisation qui chapeaute les développeurs, les plateformes et les éditeurs de jeux vidéo actifs en Belgique, dit se féliciter de cet accord: "Nous sommes heureux qu'il y ait enfin une date concrète à annoncer à nos membres", explique Jean Gréban, représentant Walga, l'association qui représente l'industrie wallonne du jeu vidéo au sein de Belgian Games. "Nous avons encore besoin de l'approbation formelle du Parlement fédéral et de la Commission européenne, mais une date de début butoir nous donne la possibilité de préparer dès à présent nos entreprises à l'arrivée de ce soutien fiscal pour les investisseurs dans la production de jeux vidéo."

Saga interminable

"La Commission n’acceptait pas une des conditions de territorialité des dépenses, comme c’est le cas en matière audiovisuelle et d’œuvres scéniques, étant donné le caractère moins culturel et plus industriel du jeu vidéo, commente Pierre-Philippe Hendrickx, avocat spécialisé en droit fiscal; mais il y a un risque de glissement de la manne du tax shelter vers le gaming au détriment de l’audiovisuel et des arts de la scène."