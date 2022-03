L'impact de la hausse des prix de l'énergie sur les entreprises en cours d'analyse

Le gouvernement a adopté, lundi soir, une série de mesures pour aider les ménages face à la hausse des prix énergétiques. Mais qu'en est-il pour les PME et les entreprises?

Le gouvernement a adopté lundi soir un paquet de mesures adoptées lundi soir par le kern pour soulager la facture énergétique des ménages. Néanmoins, dans le chef des PME et des entreprises, on se sent oublié.