L'inflation provoquera une hausse de 20 milliards des coûts salariaux

Dérapage des coûts salariaux?

La Banque nationale a aussi fortement revu sa prévision d'inflation pour 2022 de 4,9 à 7,4%, à cause de la forte augmentation des prix de l'énergie et de nombreux produits alimentaires de base, tels que les céréales et les huiles. L'inflation sous-jacente (c'est-à-dire à l'exclusion des produits énergétiques et alimentaires) est bien moins importante, de l'ordre de 2,9%, mais cela reste néanmoins un chiffre élevé. On risque dès lors un dérapage des coûts salariaux, une moindre croissance économique et un déficit budgétaire plus important. En 2023, l'inflation devrait ralentir aux alentours de 2,2%.