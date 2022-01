La croissance belge ralentira à 3% cette année, selon l’Ires

Après trois trimestres sur les chapeaux de roue, l’année 2021 s’est terminée par un net ralentissement de l’économie belge. En cause, la dégradation de la situation sanitaire avec l’apparition de nouveaux variants, les pénuries freinant la production dans les entreprises et, enfin, l’inflation. Cette tendance devrait se poursuivre pendant une bonne partie de cette année, prévient l’Ires, l'institut d’études économiques de l’UCLouvain, dans ses nouvelles prévisions.

Inflation et déficit

L’inflation est l'élément majeur à surveiller cette année. La flambée des prix de l’énergie (du gaz en particulier) et la perturbation des chaînes mondiales d’approvisionnement en sont les principales causes. "Nous prévoyons que l’inflation restera élevée début 2022, mais elle se tassera progressivement. Le taux d’inflation générale retomberait ainsi à 1,1 % fin 2022", assure l’Ires. Sur l’ensemble de 2022, l’institut table sur une inflation de 3,8% contre 2,4% en 2021 et 0,7% en 2020.

L’indice-pivot (qui déclenche les indexations automatiques) a été dépassé deux fois en 2021, en août et en décembre. Les projections de l’Ires indiquent qu’il serait à nouveau dépassé en avril 2022. Le Bureau du Plan a pour sa part annoncé le 4 janvier dernier un dépassement de l’indice-pivot dès le moins de février et une inflation globale de 5% en 2022.

L’état des finances publiques reste également un sujet de préoccupation important. La récession de 2020 et les mesures de soutien massif aux entreprises et aux ménages ont laissé des traces au niveau des comptes de l’État. L’Ires prévoit toujours un déficit de 3,2% en 2022. Ce n’est pas encore un retour à la normale même si on est loin des déficits abyssaux de 9,1% en 2020 et de 6,3% en 2021.