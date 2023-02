La fièvre ChatGPT touche aussi les investisseurs

Rapidement devenu la coqueluche des internautes, il aimante désormais aussi les investisseurs. ChatGPT, le "système conversationnel" dopé à l'intelligence artificielle créé par la start-up OpenAI, totaliserait plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels à peine deux mois après son lancement, ce qui en ferait l'application à la croissance la plus rapide de l'histoire, selon une note d'UBS. Mais si tous les yeux semblent rivés sur cette ascension fulgurante, les marchés, eux, y voient surtout des opportunités d'investissement encore inexploitées.

Dans le viseur, une information parue début janvier selon laquelle des actionnaires d'OpenAI seraient en discussion pour vendre des actions existantes, valorisant la société à 29 milliards de dollars. Un tel chiffre en ferait déjà une des start-ups à la plus importante valorisation au monde, alors que Microsoft y a révélé un investissement de 10 milliards de dollars sur plusieurs années, apportant son expertise en informatique dans le cloud aux côtés de son financement.

De son côté, Alphabet, la maison mère de Google quelque peu délaissée dans cette course à l'intelligence artificielle, a également fini par annoncer le lancement de son propre concurrent à ChatGPT, nommé "Bard", ce lundi, suivie de près par le géant du web chinois Baidu, qui s'est ensuite envolée de 15% à la Bourse de Hong Kong.

Un phénomène plus large

Mais la hausse ne se limite pas aux sociétés directement impliquées dans ces "systèmes conversationnels". Depuis le début de l'année, la simple mention de l'intelligence artificielle au rang des catalyseurs potentiels de croissance future a par exemple permis un rebond de 47% pour le géant des puces et cartes graphiques Nvidia, et même de 300% en trois jours pour le média américain Buzzfeed, lorsque son CEO a indiqué que les contenus produits par l'IA seraient bientôt son cœur de métier, lâchant une grande partie de ses gains dans les séances suivantes.

Faut-il dès lors se jeter sur ce que certains nomment déjà "une nouvelle révolution industrielle"? Plusieurs analystes font en tout cas le parallèle avec les bulles technologiques de ces dernières années, alors que le terme "intelligence artificielle générative", sur laquelle repose ChatGPT, s'est vu mentionné lors de 165 conférences de résultats depuis le début de l'année, soit plus que sur l'ensemble de 2022. Et invitent plutôt à suivre les conseils fournis par l'outil lui-même: "comme pour tout investissement, il est important de faire des recherches et de considérer les risques avant de prendre une décision".