La pension taxée du simple au double, voire au triple, selon le statut

La pension légale, en revanche, est soumise au précompte professionnel à taux progressif sur la base de l’ensemble des revenus du pensionné. Elle est également soumise à la cotisation d’assurance maladie invalidité (3,55% > 1.920,21 euros brut, isolé) et à la cotisation de solidarité (entre 0 et 2% en fonction du montant de la pension).

Augmenter la taxation du 2e pilier pour les capitaux très élevés

La ministre des Pensions, Karine Lalieux, propose de maintenir la taxation à 10% pour l’écrasante majorité des affiliés du deuxième pilier, mais d’augmenter la fiscalité pour les 3 à 4% de capitaux les plus élevés. "Cela ne concerne donc pas la classe moyenne qui ne se constitue pas de capitaux de plusieurs centaines de milliers d’euros", commente sa porte-parole, Delphine Van Bladel. Objectif, améliorer la solidarité entre pensions les plus faibles et les plus élevées.