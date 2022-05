Le congé parental 1/10 séduit aussi les pères

Trois ans après sa mise en place, le congé parental 1/10 gagne progressivement du terrain. Surtout auprès des pères, car l'impact sur la carrière est minimal.

Le congé parental 1/10, c’est le dernier né parmi les dispositifs prévus pour aider les parents à mieux combiner travail et vie de famille. Au 1er juin, cela fera trois ans que ce système a été mis en place. Un travailleur sur 300 en bénéficie à l’heure actuelle, d’après les données récoltées par le secrétariat social Acerta.

C’est peu comparé aux autres régimes d’allègement du temps de travail pour les jeunes parents (congé parental plein-temps ou mi-temps, crédit-temps, etc.). "Mais c’est normal, car tout nouveau système doit d’abord se faire connaître", explique Amandine Boseret, experte juridique chez Acerta Consult.

La popularité du congé parental en général ne cesse d’augmenter, comme le montrent les chiffres de l’Onem. En 2013, 53.000 travailleurs avaient pris un congé parental. Entre-temps, on est passé à 79.000 en 2021 puis 84.000 en mars 2022. Parmi ceux-ci, plus de la moitié sont pris en 4/5, 8.700 à temps-plein, 15.000 à mi-temps et 15.000 selon la nouvelle formule 1/10. C’est cette dernière formule qui enregistre la plus forte progression, puisqu’ils n’étaient que 4.500 fin 2019 à en avoir fait la demande.

Le crédit-temps avec motif (dans ce cas pour l’éducation des enfants) est moins répandu. De 15.000 bénéficiaires en 2013, on est passé à 29.000 aujourd’hui.

Souplesse

L’attrait de la formule 1/10 réside notamment dans sa souplesse puisque le congé peut être pris un demi-jour par semaine ou un jour entier toutes les deux semaines, ceci pendant 40 mois et moyennant l’accord de l’employeur. Pour les autres congés parentaux, l’accord de l’employeur n’est pas requis, car il s’agit d’un droit dans le chef du travailleur. Tout au plus l’employeur peut-il demander un report.

Une autre différence concerne l’âge de l’enfant: jusque 12 ans pour le congé parental (21 ans s’il est handicapé) et jusque 8 ans pour le crédit-temps.

Les parents qui font appel à la formule 1/10 sont généralement âgés de 35 à 41 ans. C’est une séquence logique si l’on considère que l’âge pour le premier enfant est de 31 ans chez les femmes et de 34 ans chez les hommes (Statbel, mai 2021). Or le congé parental 1/10 se prend généralement dans la foulée d’un crédit-temps.

Les pères sont tout aussi intéressés que les mères par la formule 1/10, ce qui tranche avec les autres dispositifs de congé parental qui sont davantage prisés par les mères. D’après Amandine Boseret, cela s’explique par le fait qu’un tel congé a relativement peu d’impact sur la carrière. Les mères sont plus nombreuses que les pères dans les autres régimes, qu’il s’agisse de l’interruption complète, du régime mi-temps ou du 4/5. "Le congé parental 1/10 permet aux pères de rattraper leur retard et de briser le schéma classique des rôles. C’était d’ailleurs le but affiché par le législateur", souligne Amandine Boseret.

Le covid a changé la donne

D’après l’experte d’Acerta, le dispositif possède un potentiel de croissance important. "Le système demeure assez méconnu des travailleurs. La période du covid avait donné lieu à d’autres priorités. De nombreux parents avaient pris un congé parental corona. Aujourd’hui, la vie a repris un cours normal."

Même si tout ne redeviendra plus tout à fait comme avant. Les gens attachent en effet davantage d’importance à se sentir bien dans leur peau. La combinaison du télétravail et du congé parental 1/10 devrait aider encore davantage de parents à trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

