Le FMI demande à la Belgique de corriger le cap budgétaire

Chaque année, en effet, l’organisation multilatérale basée à Washington prend le pouls de l’économie belge et adresse un certain nombre de recommandations aux autorités. Cette surveillance est prévue à l’article IV des statuts du FMI. Les recommandations, formulées à titre provisoire, seront coulées dans un rapport définitif qui sortira d'ici quelques mois. La délégation était emmenée comme l'an dernier par l’Américain Mark Horton.

Le FMI entrevoit pour l’économie belge "une récession modérée durant l’hiver", alors que la Banque nationale pense que nous échapperons de justesse à la récession (c’est-à-dire deux trimestres consécutifs de croissance négative. Le Fonds table sur un ralentissement de la croissance de 3% en 2022 à 0,2% en 2023. De son côté, la Banque nationale se montre légèrement plus optimiste avec une croissance belge de 0,6% en 2023 après 3,1% en 2022.

Le FMI préconise un "ajustement" du déficit de 0,8% en 2023 et d’au moins autant au cours des exercices suivants, "jusqu'à ce que le niveau de déficit stabilisant la dette, puis l'équilibre structurel, soient atteints". Cela représente un effort supplémentaire de 4,6 milliards d’euros rien que pour l’an prochain. Le FMI admet qu’il s’agit d’un ajustement important, vu le contexte de ralentissement de l'économie.

Rationaliser les dépenses

L’ajustement devrait s’appuyer sur une "rationalisation" des dépenses courantes, suggère le FMI. "Les dépenses publiques sont élevées et des gains d'efficacité sont possibles." Le Fonds vise en particulier les dépenses sociales et le coût du vieillissement (pensions et soins de santé).