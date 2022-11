Prime énergie: quelles entreprises pourraient l'octroyer et sous quelle forme?

La Vivaldi s'est accordée sur une "prime énergie" d'un montant maximum net de 500 euros ou 750 euros par travailleur. Un accord encore très flou, qui suscite de nombreuses interrogations.

Publicité

Les modalités de la "prime énergie" décidée lundi par le comité ministériel restreint et son impact sur les employés restent encore très flous. On sait pour l'heure qu'il s'agit d'une prime unique de maximum 500 euros pour "les entreprises ayant réalisé un bénéfice élevé en 2022" et de maximum 750 euros pour celles où un "bénéfice exceptionnellement élevé" a été réalisé.

Cette prime doit être payée en 2023 et n'est pas considérée comme un salaire pour l’application des cotisations normales de sécurité sociale: une cotisation spéciale de 16,5% est en effet due par l'employeur sur ce montant. Aucun impôt n'est par contre prévu sur cette somme qui est déductible fiscalement à 100%.

Publicité

Ça, c'est pour ce qui a été officiellement annoncé par la Vivaldi. Mais il reste bon nombre de questions en suspens. Sous quelles modalités pratiques sera mise en place cette prime, et comment sont définis les critères de "bénéfices élevés"?

Une "prime corona" bis ou du cash?

Les modalités concrètes déjà connues indiquent que l'octroi de la "prime énergie" doit être repris dans une convention collective de travail au niveau du secteur ou de l'entreprise. Si un tel accord ne peut être conclu faute de délégation syndicale ou s'il concerne une catégorie de personnel pour laquelle il n'est pas d'usage de prévoir une telle convention, l'octroi peut être réglé par une convention individuelle.

On ignore s'il s'agira d'un chèque consommation, comme la "prime corona" unique de 500 euros maximum, ou plutôt d'un montant octroyé en cash. Olivier Marcq, expert juridique chez Acerta, comprend dans la proposition du gouvernement qu'il s'agirait d'une prime en net, et non d'un chèque consommation. Tandis qu'Els Vanderhaegen, chez Securex, penche plutôt pour une "prime corona" bis, avec des modalités similaires. Le flou artistique reste de mise et devra être dissipé par le gouvernement et les partenaires sociaux.

Comment définir "les bénéfices élevés"?

Qu'entend-on par une entreprise qui obtient de bons résultats, et de très bons résultats? Où est placée la barre minimum et maximum? "Ces critères ne sont pas non plus définis, il est trop tôt pour faire des estimations", pointe Jean-Luc Vannieuwenhuyse, expert juridique chez SD Worx. "Et en cas d'accord au sein d'un secteur sur la définition de ces résultats, reste aussi à voir si cette prime sera accordée à toutes les entreprises d'un secteur, ce qui serait étonnant, ou juste à certaines d'entre elles."

Par ailleurs, le montant minimum n'est pas fixe. Si un secteur ou une entreprise décide d'accorder cette "prime énergie", ils devront déterminer son montant, chacun étant a priori libre de fixer la barre sous les 500 et 750 euros maximum. "On peut, par exemple, imaginer que les syndicats essayeront d’obtenir la prime maximum avec les bénéfices minimum, tandis que les fédérations patronales essayeront d’aller dans l’autre sens. Il faudra donc arriver à un compromis."

Quels seront les secteurs concernés?

Ni les secrétariats sociaux, ni la FEB ou Graydon ne sont, à l'heure actuelle, capables de fournir des indications sur les secteurs particulièrement performants cette année. Si Olivier Marcq d'Acerta pointe les "surperformances" qui seraient attribuées au secteur énergétique suite à l'envolée des prix, il affirme que ces tendances sont encore trop précoces. "J'entends par exemple que les fournisseurs d'électricité qui se basent sur du nucléaire font beaucoup de bénéfices tandis que les autres ne se situent pas au même niveau, mais rien n'est encore vérifié. Chaque secteur devra défendre ses arguments lors des négociations."

Il souligne néanmoins que cette prime énergie devrait exclure les secteurs non-marchands, "puisque seules les sociétés commerciales peuvent faire des bénéfices au sens comptable. Mais ici aussi, on se demande si c'est bien la définition comptable des bénéfices qui est prise en compte, et si chaque secteur devra le justifier dans son bilan."

Le porte-parole et directeur R&D chez Graydon, Eric Van den Broele, indique, en outre, que l'estimation est particulièrement compliquée, puisque pour certaines entreprises, le bilan de l'année 2022 ne serait pas disponible avant août-septembre 2023. "Et à côté des bénéfices, il ne faut pas oublier la question des besoins des entreprises, au vu du choc énergétique et de l'inflation que l'on connaît actuellement. On ignore dans quelle mesure le gouvernement en tiendra compte" dans le calcul.

Un nouveau bras de fer entre syndicats et patrons?

Des négociations sont donc attendues entre les syndicats et les organisations patronales afin de définir toutes ces modalités encore en suspens. "Si les partenaires sociaux arrivent à se mettre d’accord au niveau interprofessionnel, tous secteurs confondus, sur base de la proposition du gouvernement, on peut continuer à envoyer les négociations dans chaque commission paritaire", explique Olivier Marcq, expert juridique chez Acerta. Mais il ne faudrait pas vendre la peau de l'ours trop vite, alors que ces négociations pourraient bien être source de nouvelles tensions.

"Le gouvernement espère que les partenaires sociaux tomberont d'accord sur la proposition qui a été faite et l'accepteront, ce qui n'est pas gagné d'avance", réplique Jean-Luc Vannieuwenhuyse de chez SD Worx. "Des organisations patronales comme Voka et l'Union des classes moyennes ont déjà réagi négativement en indiquant que ce ne serait assurément pas une bonne nouvelle pour certaines entreprises de payer une telle prime, alors que l'indexation est déjà très forte."

Un nouveau bras de fer en vue, après ce compromis arraché par la Vivaldi au terme de longues négociations? Les syndicats ne comptent en tout cas pas céder du terrain, alors qu'une nouvelle manifestation nationale est déjà prévue mi-décembre à Bruxelles...