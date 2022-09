Une aide de 200 euros par mois sur la facture d'énergie

Les ménages recevront, d'ici la fin de l'année, une réduction de près de 400 euros sur leurs factures de gaz et d'électricité. Les entreprises, elles, verront leurs accises diminuées.

Le gouvernement De Croo s'est mis d'accord, ce vendredi, sur un nouveau paquet de mesures pour aider les ménages et les entreprises face à la crise énergétique.

Les discussions ont été longues, parce qu'il a été difficile pour les partis de la Vivaldi de s'accorder sur les groupes-cibles qui allaient bénéficier de ces nouvelles aides. Le MR voulait aider tout le monde, le CD&V un groupe aussi large que possible, tandis que les autres partis regardaient surtout la classe moyenne inférieure. Finalement, tout le monde va être aidé, mais avec une fiscalisation de l'aide pour ceux qui dépassent un certain plafond de revenu.

L'aide va se monter à 135 euros par mois sur la facture de gaz et à 61 euros par mois sur la facture d'électricité, en novembre et en décembre. Ce 'paquet de base' est d'application pour tous les contrats variables et pour les contrats fixes conclus ou renouvelés après le 1er octobre 2021, y compris pour les clients qui utilisent une chaudière commune. Les bénéficiaires du tarif social, par contre, n'y auront pas droit. Ces montants seront déduits des factures d'acompte pour la fin de l'année, promet le gouvernement. "Cela revient à offrir un tarif régulé sur un tiers de la facture d'énergie", a résumé le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD).

Imposés pour les plus hauts revenus

Pour les isolés dont le revenu imposable net dépasse 62.000 euros et pour les couples dont le revenu imposable net dépasse 125.000 euros, des plafonds augmentés de 3.700 euros par personne à charge, une cotisation spéciale sera imposée sur ces réductions via la déclaration fiscale. La cotisation se montera à 1,5 fois le tarif d'imposition moyen. "Seuls les 15% des revenus les plus élevés verront ce paquet fiscalisé, souligne le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD). Et cela ne veut pas dire qu'ils n'auront pas d'avantage, mais que cet avantage sera dégressif pour eux."

"Ces mesures sont prises pour deux mois, ce qui permettra de réajuster le tir en fonction de l'effet des décisions prises au niveau européen, précise le vice-premier ministre Georges Gilkinet (Ecolo). Mais ces mesures seront a minima prolongées, et si nécessaires améliorées, par exemple en trouvant une solution pour les propriétaires de chaudières à pellets."

Le chèque mazout, lui, est augmenté de 225 euros à 300 euros, et sa période d'attribution est prolongée jusqu'en mars 2023. Les demandes qui ont déjà été introduites bénéficieront de ces 300 euros.

Une baisse des accises pour les PME

Pour les entreprises et les indépendants, il est prévu une baisse des accises au minimum autorisé par l’Europe sur les deux premières tranches des 50.000 premiers MWh de gaz, et sur les deux premières tranches des 1.000 premiers MWh d’électricité. "On parle d'un gain de 325 euros sur deux mois pour un boulanger ou de près de 1.000 euros pour un petit supermarché de quartier, c'est donc important pour les PME", précise le ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne (PS).

Surtout, toute une batterie de mesures utilisées lors de la crise du covid sont réactivées. Un chômage temporaire énergie est mis en place. À l’indemnité de 70% du salaire, s’ajoutera une indemnité de 6,10 euros par jour qui sera payée par l’entreprise ou le fonds sectoriel.

Pour les indépendants, un droit passerelle temporaire est introduit, comme lors de la crise du Covid-19. Des facilités de paiement sont prévues pour les cotisations sociales. Il sera possible de postposer le paiement des impôts et le remboursement des dettes fiscales. "Et il y aura un moratoire temporaire sur les faillites pour les entreprises qui seraient en difficulté pour des raisons liées à l'énergie", ajoute le ministre des indépendants et des PME David Clarinval (MR).

1 milliard de coût

Le coût de ces nouvelles mesures, qui s'ajoutent aux 4 milliards d'euros d'aides déjà prévues par le gouvernement en matière d'énergie, est estimé à près de 1 milliard d'euros. S'y ajoutera le coût du chômage temporaire et du droit passerelle, difficile à estimer maintenant. Le gouvernement part du principe que ce nouveau paquet sera financé par les recettes supplémentaires de TVA sur l'énergie, la taxe nucléaire et la contribution sur les surprofits décidée par la Commission européenne.

"Ces mesures s'inscrivent dans une approche plus large, où les prix élevés sont notre première priorité. Et nous regardons, aux différents niveaux de pouvoir, dont au niveau européen, comment y offrir une réponse structurelle", conclut la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen).

Les fournisseurs d'énergie peuvent appliquer la remise "relativement rapidement" Les fournisseurs d'énergie pourront appliquer l'aide du gouvernement fédéral "relativement rapidement", indique vendredi la fédération sectorielle Febeg. Les détails doivent encore être précisés. Le directeur général de la Febeg, Marc Van den Bosch, juge positif que le gouvernement prenne des mesures pour alléger la facture énergétique. "Nous sommes prêts à travailler ensemble sur leur élaboration", dit-il.