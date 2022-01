La flambée des prix est davantage problématique pour l’électricité que pour le gaz, étant donné que les prix du gaz avaient beaucoup baissé jusqu'en 2020.

Appliquer des tarifs sociaux et réduire la TVA à 6% ne permettra pas de soulager entièrement la facture énergétique des ménages. C’est ce que démontre Philippe Defeyt, économiste et directeur de l’Institut pour un développement durable (IDD).

Pour ce faire, il a pris l’évolution des prix de l’électricité et du gaz depuis 2015, année où la TVA sur l’électricité est repassée de 6 à 21%. Il observe qu’entre 2015 et 2022, les tarifs sociaux ont augmenté moins que les prix de l'électricité et du gaz. Autrement dit, le tarif social ne permet pas d’amortir intégralement le choc sur les prix.

Impact du tarif social

L’électricité – au tarif social – est, en ce début d'année, proportionnellement 21% plus chère pour le bénéficiaire d'un revenu d'intégration (RIS) qu'en 2015 et 29% plus chère pour un bas salaire (2.000 euros bruts). Par rapport au troisième trimestre 2020, lorsque les prix étaient au plus bas, la hausse est de 37% pour un bénéficiaire du RIS et de 47% pour un bas salaire.

Le gaz – au tarif social – est aujourd’hui inférieur d'environ 40% à celui de 2015. Par rapport au creux du troisième trimestre 2020, la hausse est évidemment vertigineuse: +71% pour un bénéficiaire du RIS et +84% pour un bas salaire. Mais en attendant, c’est bien cette dernière hausse qui alimente le ressenti auprès des consommateurs.

Impact d’une TVA à 6%

Si on devait appliquer une TVA de 6% au lieu de 21%, l’impact serait le suivant. Le tarif social de l'électricité pour un bénéficiaire du RIS serait début 2022 encore 20% plus cher que celui du troisième trimestre 2020 (période des prix plancher) et 12% plus cher qu’au début 2015. Autrement dit, une TVA à 6% n’amortira qu’en partie le choc sur les prix.

Pour le gaz, le tarif social serait début 2022 encore 50% plus cher que celui du troisième trimestre 2020 (période des prix plancher), mais toujours moins cher qu’au début 2015.

Pour Philippe Defeyt, compte tenu de ces chiffres, "il est évident que les réponses ne peuvent être identiques pour le gaz et pour l'électricité".

Augmentation de la demande

De son côté, la Creg, le régulateur de l’énergie, a étudié l’impact sur la facture des ménages qu’avait eu la baisse de la TVA à 6% sur l’électricité en 2014-2015. Il en sort deux constats principaux.

Premièrement, la totalité de la baisse de la TVA et, ensuite, la totalité de la hausse de la TVA ont été répercutées sur la facture des ménages. Autrement dit, les fournisseurs ont joué le jeu. Deuxièmement, la baisse de la TVA à 6% a entraîné une augmentation de la demande d’électricité de 2,36%.